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Yanlış hareket doğru karar

'li Kaynaşlı Belediye Başkanı , "Filenin Sultanları" ile ilgili hesabından yaptığı çirkin paylaşım nedeniyle partiden atıldı.

Yanlış hareket doğru karar
MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı , "Filenin Sultanları" ile ilgili hesabından yaptığı çirkin paylaşım nedeniyle Genel Başkan 'nin talimatı üzerine gözden çıkarıldı.



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Böyle bir paylaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

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