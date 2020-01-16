Yanlış hareket doğru karar

MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Filenin Sultanları" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşım nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine gözden çıkarıldı.
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Böyle bir paylaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Böyle bir paylaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.
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