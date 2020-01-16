CHP artık Kemalist değildir! Kemalizm geri gelemez

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, bugün köşesinde Kemalizm ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Ardıç Atatürkçülük ile Kemalizm'in farklı şeyler olduğunu söylerken "Atatürkçü ileri bakar, Kemalist dönüp otuzlu-kırklı yıllara" dedi.
İşte Ardıç'ın "Kemalizm geri gelemez" başlıklı o yazısı
Geçenlerde bir "Atatürkçülük- Kemalizm" tartışması başlar gibi oldu, gündemde Meghan Markle ve Gigi Hadid gibi daha önemli konularımız bulunduğundan, söndü gitti.
Atatürkçülük bir dünya görüşüdür.
Kemalizm bir ideolojidir.
Bir arkadaşın çok güzel özetlediği gibi, "Atatürkçü ileri bakar, Kemalist dönüp otuzlu-kırklı yıllara"...
Atatürk "beni kalıplaştırmayınız" demiş ama Kemalist otuzlu yıllarda "devlet kapitalizmine dayalı bir memur diktası" üretmiştir. Bu dikta, 1950 yılına kadar toplumu taş gibi dondurmuştur.
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Kemalizm zaman zaman açık, zaman zaman gizli sürdürdüğü iktidardan 2002 yılında düştü.
Yerine halkın iktidarı geldi.
Bu iktidar elbette sosyalist değildir ama halkçı ve solcudur.
Elbette "kendi burjuvasını" yaratmış ama halka da çok şey vermiştir. İstanbul sermayesinin bu iktidara duyduğu nefret, babasının hayrından değil, "ona rakip yeni bir burjuva sınıfını, Müslüman burjuvayı" doğurmuş olmasından kaynaklanıyor.
Kemalizm her zaman "solu en çok ezen" güç olmuştur.
Solu 1925'te, 1927'de, 1931'de, 1946'da, 1971'de ve en son da 1980'de tırpanlamıştır.
Birçok ahmak solcu, solun yediği kazıklardan hiç ders almadığı için gene de Kemalistler'den medet umar... Bundan kurtulamadığı için de arkasında hiçbir zaman halkın desteğini bulamamıştır. (Ecevit solcu olduğu için değil, Kıbrıs'a çıktığı ve daha sonra "Apo'yu yakaladı sanıldığı" için iktidara yaklaşır gibi olmuştu, ikisinde de kendi kendini batırdı.) Birçok ahmak, CHP yetmiş yıldır hasret kaldığı iktidara geri dönerse Kemalizm'in de geri geleceğini sanıyor...
CHP artık Kemalist değildir.
CHP'nin içinde artakalmış Kemalistler'in artık sesleri çıkamıyor... "Azınlık fraksiyonu" oldular...
CHP, bir yandan şeriatçılar, bir yandan faşistler, bir yandan Kürtçüler'le bir geniş cephe oluşturmaya çalışıyor.
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