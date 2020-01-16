CHP artık Kemalist değildir! Kemalizm geri gelemez

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, bugün köşesinde Kemalizm ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Ardıç Atatürkçülük ile Kemalizm'in farklı şeyler olduğunu söylerken "Atatürkçü ileri bakar, Kemalist dönüp otuzlu-kırklı yıllara" dedi.

İşte Ardıç'ın "Kemalizm geri gelemez" başlıklı o yazısı

Geçenlerde bir "Atatürkçülük- Kemalizm" tartışması başlar gibi oldu, gündemde Meghan Markle ve Gigi Hadid gibi daha önemli konularımız bulunduğundan, söndü gitti.

Atatürkçülük bir dünya görüşüdür.

Kemalizm bir ideolojidir.

Bir arkadaşın çok güzel özetlediği gibi, "Atatürkçü ileri bakar, Kemalist dönüp otuzlu-kırklı yıllara"...

Atatürk "beni kalıplaştırmayınız" demiş ama Kemalist otuzlu yıllarda "devlet kapitalizmine dayalı bir memur diktası" üretmiştir. Bu dikta, 1950 yılına kadar toplumu taş gibi dondurmuştur.

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