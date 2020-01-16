Libya’dan çıkmayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki imza töreninden kaçan Hafter'e tepki gösterdi. "Kulağına birileri bir şeyler fısıldadı ama ipi koparamadılar. Libya'daki gelişmelere duyarsız kalmamız söz konusu olamaz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki imza töreninden kaçan Hafter'e tepki gösterdi. "Kulağına birileri bir şeyler fısıldadı ama ipi koparamadılar. Libya'daki gelişmelere duyarsız kalmamız söz konusu olamaz" dedi.
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