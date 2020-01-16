Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, 'Ağız alışkanlığıyla yerli yersiz edilen yeminlerle ilgili uyarıda bulundu: İkide bir 'Vallahi', 'Billahi' demeyin. Bu tür yeminler lağv yeminidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, 'Ağız alışkanlığıyla yerli yersiz edilen yeminlerle ilgili uyarıda bulundu: İkide bir 'Vallahi', 'Billahi' demeyin. Bu tür yeminler lağv yeminidir.
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