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'ndan 'Yemin' uyarısı

Diyanet  İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Ağız alışkanlığıyla yerli yersiz edilen yeminlerle ilgili uyarıda bulundu: İkide bir "Vallahi", "Billahi" demeyin. Bu tür yeminler lağv yeminidir.

‘Yemin’ uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Ağız alışkanlığıyla yerli yersiz edilen yeminlerle ilgili uyarıda bulundu: İkide bir "Vallahi", "Billahi" demeyin. Bu tür yeminler lağv yeminidir.

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