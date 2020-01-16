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  • 17.01.2020 00:27
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 00:29

, ile görüştü

Son dakika haberine göre, , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü. Görüşmede; ve 'daki gelişmeler ele alındı.

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