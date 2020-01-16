Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.
Görüşmede; Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Detaylar Geliyor...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.
Görüşmede; Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Detaylar Geliyor...
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