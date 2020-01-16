CHP’nin FETÖ pişkinliği

CHP'li Veli Ağbaba, Meclis'te "FETÖ CHP'nin eseri" başlıklı habere tepki gösterdi. AK Parti'li Başkanvekili Bülent Turan cevap verdi: FETÖ hangi partinin genel başkanına kasetle operasyon yaptıysa, gölgesini orada arayın.
CHP'li Veli Ağbaba, Meclis'te "FETÖ CHP'nin eseri" başlıklı habere tepki gösterdi. AK Parti'li Başkanvekili Bülent Turan cevap verdi: FETÖ hangi partinin genel başkanına kasetle operasyon yaptıysa, gölgesini orada arayın.
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