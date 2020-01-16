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CHP’nin FETÖ pişkinliği

CHP'li Veli Ağbaba, Meclis'te "FETÖ CHP'nin eseri" başlıklı habere tepki gösterdi. AK Parti'li Başkanvekili Bülent Turan cevap verdi: FETÖ hangi partinin genel başkanına kasetle operasyon yaptıysa, gölgesini orada arayın.

CHP’nin FETÖ pişkinliği
CHP'li Veli Ağbaba, Meclis'te "FETÖ CHP'nin eseri" başlıklı habere tepki gösterdi. AK Parti'li Başkanvekili Bülent Turan cevap verdi: FETÖ hangi partinin genel başkanına kasetle operasyon yaptıysa, gölgesini orada arayın.

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