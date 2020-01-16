Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.01.2020 08:17
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 08:17

: 'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'de yapılan atış eğitimi sırasında yaşanan kaza nedeniyle iki askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralanarak tedavi altına alındığını duyurdu.

Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (), 'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu ve yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri