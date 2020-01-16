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Almanya ni'Çin' atağa kalktı

Almanya, Çin'in yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlara kayıtsız kalmadı. "China- Bridge (Çin- Köprü)" adlı bir girişim için adım attı. Siyasetçi ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan "elit" girişim çalışmalarına başladı.

Almanya niçin atağa kalktı
Almanya, Çin'in yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlara kayıtsız kalmadı. "China- Bridge (Çin- Köprü)" adlı bir girişim için adım attı. Siyasetçi ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan "elit" girişim çalışmalarına başladı.

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