Almanya ni'Çin' atağa kalktı Almanya, Çin'in yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlara kayıtsız kalmadı. "China- Bridge (Çin- Köprü)" adlı bir girişim için adım attı. Siyasetçi ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan "elit" girişim çalışmalarına başladı.

Almanya, Çin'in yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlara kayıtsız kalmadı. "China- Bridge (Çin- Köprü)" adlı bir girişim için adım attı. Siyasetçi ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan "elit" girişim çalışmalarına başladı. TÜM MANŞETLER