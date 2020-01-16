Almanya, Çin'in yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlara kayıtsız kalmadı. "China- Bridge (Çin- Köprü)" adlı bir girişim için adım attı. Siyasetçi ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan "elit" girişim çalışmalarına başladı.
- Güncel
- 16.01.2020
- Gazete
Almanya ni'Çin' atağa kalktı
Almanya, Çin'in yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlara kayıtsız kalmadı. "China- Bridge (Çin- Köprü)" adlı bir girişim için adım attı. Siyasetçi ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan "elit" girişim çalışmalarına başladı.
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