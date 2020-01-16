Mısır'da darbeci lider Sisi'nin polisleri, önceki gün 18.00'de Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine baskın düzenledi. Güvenlik kameralarını kapattı, internet bağlantılarını kesti. Dün sabah saatlerinde ise Mali İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, SETA çalışanı Abdelselam Muhammed, Hüseyin Kabbani ve Hüseyin el Abbas'ı gözaltına alıp bilinmeyen bir yere götürdü. Türkiye olaya tepki gösterip Mısır'ı kınadı. Gözaltındakilerin bırakılmasını istedi.
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