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'da darbeci lider 'nin polisleri, önceki gün 18.00'de 'nın Kahire ofisine baskın düzenledi. Güvenlik kameralarını kapattı, bağlantılarını kesti. Dün sabah saatlerinde ise , çalışanı , ve Hüseyin el Abbas'ı gözaltına alıp bilinmeyen bir yere götürdü. olaya tepki gösterip Mısır'ı kınadı. Gözaltındakilerin bırakılmasını istedi.

Mısır'da darbeci lider 'nin polisleri, önceki gün 18.00'de 'nın Kahire ofisine baskın düzenledi. Güvenlik kameralarını kapattı, bağlantılarını kesti. Dün sabah saatlerinde ise Mali İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, çalışanı Abdelselam Muhammed, Hüseyin Kabbani ve Hüseyin el Abbas'ı gözaltına alıp bilinmeyen bir yere götürdü. olaya tepki gösterip 'ı kınadı. Gözaltındakilerin bırakılmasını istedi.

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