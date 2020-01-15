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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:03

Son dakika: Çekiciden düşürülen kadınla ilgili 'nden açıklama: Soruşturma açıldı

Son dakika haberine göre 'nden yapılan açıklamada, "'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen ın yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı." denildi.

Acıbadem'de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca araçtan yere düşüp yaralanmıştı. olayla ilgili açıklama yaparak, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını belirtti.



Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.01.2020 Salı günü saat 13:25 sıralarında Acıbadem Caddesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Otobüs durağı yakınında yol üzerine park etmiş olan 34 XXX 798 plakalı aracın, çekici ile alınması esnasında meydan gelen ve hepimizi derinden üzen kaza ile ilgili, Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla ÇETİNKOL hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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