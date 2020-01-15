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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 15:28

Son dakika: Başkan Erdoğan STK temsilcileri ile buluştu

Son dakika haberi... Başkan , gençlik alanında çalışan kuruluşlarının temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

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