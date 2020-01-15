Son dakika: Başkan Erdoğan STK temsilcileri ile buluştu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Buluşmanın görüntüleri, Twitter'dan paylaşıldı. Başkan Erdoğan'dan kulüp başkanlarına net mesaj: Sorunları masada çözün, size yakışan budur Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalar
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