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  • 14.01.2020 17:57
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:57

12 ilde operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /'nin 'il mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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