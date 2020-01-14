Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan’ı kabul etti
Son dakika... Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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