Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi."