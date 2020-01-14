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  • 14.01.2020 20:10
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 20:49

Son dakika: 'de şoku!

Son dakika haberine göre son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan 'de , rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak.

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