Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi."
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