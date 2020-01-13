Komandolar, Amanoslar’ı çevreledi, 72 PKK’lıyı etkisiz hale getirdi Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel, dağı didik didik aradı. Timler, 3 odalı sığınak ve 3 depoyu tespit etti. Ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi imha edildi. Bölgede son iki yıl içinde aralarında başlarına ödül konulan 25 teröristin de olduğu 72 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı şekilde devam edeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel, dağı didik didik aradı. Timler, 3 odalı sığınak ve 3 depoyu tespit etti.







Ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi imha edildi. Bölgede son iki yıl içinde aralarında başlarına ödül konulan 25 teröristin de olduğu 72 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı şekilde devam edeceği bildirildi.







Komandolar PKK'lı teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.



PKK inlerinde, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bakanlığı'nca Hatay'dabaşlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel, dağı didik didik aradı. Timler, 3 odalı sığınak ve 3 depoyu tespit etti.geçirilen patlamaya hazırile çok miktardaimha edildi. Bölgedeson iki yıl içinde aralarında başlarınaödül konulan 25 teröristin de olduğuHarekatın, son terörist etkisiz halegetirilinceye kadar kararlı şekildedevam edeceği bildirildi.Komandolar PKK'lı teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.PKK inlerinde, yaşam malzemeleri ele geçirildi. TÜM MANŞETLER