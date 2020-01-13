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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 14:12

Son dakika: 'de işten çıkarılan işçi Cengiz Taşkın açtığı davayı kazandı

Son dakika haberi... iştiraki İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın, işe dönüş için açtığı davayı kazandı. Başkanı , i kazandıktan sonra yaptığı işçi kıyımı ile eleştiri oklarının hedefindeydi.

İBB'de işten çıkarılan işçi davayı kazandı
35. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.



İŞÇİ KIYIMI İLE GÜNDEMDE
İBB Başkanı , i kazandıktan sonra birçok kişiyi haksız yere işinden etmiş ve eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

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