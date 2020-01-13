Af yasası son dakika... Meclis'in açılmasına kısa bir süre kala af bekleyen binlerce mahkum ve aileleri yasanın hangi tarihte çıkacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. 2020 yılında girmemiz ile birlikte af yasasına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, af yasasında son dakika gelişmeleri neler? Af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor.

TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...