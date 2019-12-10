Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatın normale döndürülmesi ve sivillerin PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın ve EYP'den korunması maksadıyla arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Bu faaliyetler kapsamında komandolar, teröristlerin yeni bir terör tuzağını daha önledi.





TUZAKLANMIŞ 565 HAVAN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Rasulayn'ın doğusundaki bir meskun mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi.

Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet, diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu.

Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi.





TUZAK, İKİNCİ BİR MEKANİZMAYLA YEDEKLENMİŞ

Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı "alpa-fire EYP ateşleme düzeneği"nin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi.





Komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatların kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.



