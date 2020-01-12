İlber Ortaylı CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Ortaylı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Türkiye ziyareti sırasında şahit olduğu bir olayı yıllar sonra ilk kez anlattı.

Kraliçe Elizabeth'in Bursa'daki Yeşil Cami'de Kuran dinleme talebinde bulunduğunu ifade eden İlber Ortaylı şunları söyledi:

"İstanbul ve Bursa'da Kraliçe'nin mihmandarlığını yaptım. Ama önemli bir hata yapıldı. Bunu yazacağım ve burada da söylerim. Yeşil Cami'nin imamı Yusuf vardır. Sima itibariyle fevkalade rafine makam biliyor, sesi güzel. Ondan Kuran okunması istenmiş Kraliçe için. Çünkü Kraliçe bir mezhebin başı. Anglikan Kilise. Koruyucusudur onun. Dine yakın ritüelleri var. Tebaasında Müslümanlar var çok kalabalık. Hatta bir zamanlar dünyanın en büyük Müslüman topluluğun başındaydı.

Bir Kuran dinlemek istemiş. Bu mutlaka tesadüfen bir şey değil bu bizim seçimimiz de değil. O zamanki Bursa Valisi Şahabettin tutup oraya kendi arkadaşını seçti. İlahiyat fakültesi hocası diye. Ben hayatımda bu kadar kötü Kuran okuyan, tövbe estağfurullah, bir garip makam filan yok bize hiç uymuyor… Ve ekşidi Kraliçe'nin suratı onu bile belli etmedi. Böyle bir gaf yapıldı yani. Bunun kayda geçmesinde fayda görüyorum."



ŞAHABETTİN HARPUT KİMDİR?

Şahabettin Harput, 1949 yılında Konya Ereğli'de doğdu.1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1973 yılında Denizli Maiyet memurluğuna atandı.

Daha sonra Seyitgazi, Bolvadin ve Emirdağ kaymakam vekillikleri, Saimbeyli, Altıntaş, Kığı, Gökçeada, Fatsa Kaymakamlıkları, Hakkari, Bilecik, Kırıkkale, Şanlıurfa Valilikleri, Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşar Vekilliği yapmıştır.

28 Ekim 2004 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapmaktayken, 30 Kasım 2007 tarihli Valiler kararnamesi ile Bursa Valisi oldu.

Ağustos 2013 tarihli valiler kararnamesi ile merkez valiliğine atanmış, Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı görevi yapmıştır.



ŞAHABETTİN HARPUT FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI

Şahabettin Harput, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır.

6 Aralık 2018'te terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan Harput, 5 Temmuz 2018'de yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsi tedbiri konularak tahliye edildi. Harput'un cezası Ekim 2019'da Yargıtay tarafından arttırılarak 8 yıl 9 aya çıkarıldı. Harput şu anda adli kontrol altında.