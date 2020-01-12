Edirne Cezaevinde terör suçundan tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı 'Devran'dan uyarlanan öyküler Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi.

KİMLER VAR KİMLER

Gösteriyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan birlikte izledi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN GİZLİ DESTEKÇİSİ

Genel seçimlerde aleni, yerel seçimlerde ise Millet İttifakı'nın gizli destekçisi olan HDP ile adı konmayan işbirliklerini her fırsatta ortaya koyan CHP'lileri buluşturan gösteriyi izleyenler arasında Kadir İnanır da vardı.

Protokol sıralarında yan yana oturan CHP ve HDP'liler sadece bu isimlerle de sınırlı değildi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de oyunu izledi.

Daha önce de birçok kez aleni ya da örtülü birbirlerini destekleyen, 7 Haziran seçimlerinden sonra "Birlikte iyi salladık" diyen CHP ve HDP'liler son zamanlarda bu işbirliğini gizlese de Kenter Tiyatrosu'ndaki manzara 'Devran'ları (Alınyazısı) birlikte yazılmış bir kere dedirtti.

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