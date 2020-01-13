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  • 13.01.2020 13:08
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 13:08

'ta terör operasyonu: 14 gözaltı!

'ta terör örgütleri ile /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken PKK'ya yapılan oparesyonunda ise 10 terörist yakalandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve 'ye yönelik 6 ile 12 Ocak tarihleri arasında, 2 ayrı operasyon düzenlendi.

FETÖ'ye yönelik operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. 1'inin sorgusu süren şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. 8'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

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