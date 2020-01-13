Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen bazı eyaletlerde su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin itlaf edilmesine karar verildi.
Görevlendirilen keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz vererek sosyal medyada paylaştı. Nişancılara tepki yağdı.
Bu arada 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 2 bin ev yanarken, milyonlarca hayvan telef oldu.
Yangından kurtulan kangurular için açık alanlara yiyecek bırakıldı.
Görevlendirilen keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz vererek sosyal medyada paylaştı. Nişancılara tepki yağdı.
Bu arada 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 2 bin ev yanarken, milyonlarca hayvan telef oldu.
Yangından kurtulan kangurular için açık alanlara yiyecek bırakıldı.
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