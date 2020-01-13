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’da develeri öldürmeye başladı!

'da kontrol altına alınamayan lardan ve kuraklıktan etkilenen bazı eyaletlerde su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin itlaf edilmesine karar verildi. Görevlendirilen öldürdükleri develerin yanında poz vererek paylaştı.

Yok deve
Avustralya'da kontrol altına alınamayan lardan ve kuraklıktan etkilenen bazı eyaletlerde su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin itlaf edilmesine karar verildi.



Görevlendirilen öldürdükleri develerin yanında poz vererek paylaştı. Nişancılara tepki yağdı.

Bu arada 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 2 bin ev yanarken, milyonlarca hayvan telef oldu.



Yangından kurtulan kangurular için açık alanlara yiyecek bırakıldı.

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