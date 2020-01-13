Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.01.2020 15:07
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 15:07

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, 'ı anma mesajı

Son dakika... Başkan Erdoğan: 'nin , ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

Erdoğan'dan, Rauf Denktaş'ı anma mesajı
Başkan Erdoğan, 'nin 'nı 'ın vefatının 8. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan, Rauf Denktaş'ı anma mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri