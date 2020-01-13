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ABD üssüne 8 Katyuşa füzesi

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kullandığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

ABD üssüne 8 Katyuşa füzesi
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kullandığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

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