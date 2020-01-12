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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 15:20

Başkan Erdoğan ile UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı 'ı kabul etti.

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