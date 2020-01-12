Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsmailağa camiasının önce gelen kıymetlilerinden Hasan Kılıç'ı ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'dan İsmailağa camiasına anlamlı ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsmailağa camiasının önce gelen kıymetlilerinden Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde Emin Saraç ve Mahmud efendinin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da hoca hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsmailağa camiasının önce gelen kıymetlilerinden Hasan Kılıç'ı ziyaret etti.
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