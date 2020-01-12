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  • 12.01.2020 23:21
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 23:21

Başkan Erdoğan'dan İsmailağa camiasına anlamlı ziyaret

Başkan İsmailağa camiasının önce gelen kıymetlilerinden 'ı ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde ve Mahmud efendinin oğlu da hoca hazır bulundu.

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