Serrac Türkiye’ye geliyor Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Serrac'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Serrac'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. TÜM MANŞETLER