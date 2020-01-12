Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Serrac'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.
- Güncel
- 12.01.2020
- Gazete
Serrac Türkiye’ye geliyor
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Serrac'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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