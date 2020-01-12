Kalın Jeffrey’i kabul etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i dün Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Suriye'yle ilgili gelişmeler ile İran ve ABD arasındaki kriz değerlendirildi. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ve PYD/YPG/ PKK'ya karşı verdiği mücadelenin altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i dün Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Suriye'yle ilgili gelişmeler ile İran ve ABD arasındaki kriz değerlendirildi. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ve PYD/YPG/ PKK'ya karşı verdiği mücadelenin altı çizildi. TÜM MANŞETLER