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  • 11.01.2020 10:53
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 10:53

Sabah Gazetesi yazarı 'dan çarpıcı yazı: Davutoğlu mu Babacan mı yoksa o mu?

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü nda yeni parti kuran Davutoğlu ve kurmak üzere olduğu konuşulan Babacan hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Tuna, "Naçar kaldım, 'nun "Davutoğlu ve Babacan ile benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim" sözünü teşrih masasına yatırdım. Benzemedikleri o yüzde 1'in yüzde kaçı Babacan'a yüzde kaçı Davutoğlu'na tekabül ettiğini bulursam kararım netleşir diye düşündüm. İşin içinden çıkamadım, haliyle bu hesaptan vazgeçtim." dedi.

Davutoğlu mu Babacan mı yoksa o mu?

İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nun köşe yazısının o kesiti:

Davutoğlu neye tepki vereceğini bile şaşırmış.
sözcüsü Faik Öztrak, Libya'ya asker göndermemiz üzerine, "Ortadoğu bataklığına tüm gövdemizle saplandık" deyince fırsat bu fırsat deyip eski günlerdeki gibi kaptırıp gitsin bekledim: "O bataklık dedikleri Şam'ı Şam-ı Şerif bilmişiz , o bataklık dedikleri 'daki Medine'yi Kâbe bilmişiz , o bataklık dedikleri Ortadoğu'daki Bağdat'ı kardeş bilmişiz..."
Hiç değilse derin stratejik bilgisiyle Ortadoğu ülkesi değil, Afrika ülkesi desin.
Baktım, "tık" yok.
TikTok'a girmişti, acaba meşgul de ondan mı, dedim.
Meğer Sibel kızımız üzerinden (zıpırların ifadesiyle) "duyar kasmakla" meşgulmüş.



Hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı zorlayıcı politikalar yüzünden intihar etmişmiş. (Sibel kızımızın ailesi gerçeği bütün çıplaklığıyla açıkladı, şimdi ne yapacak bilemiyorum?)
Davutoğlu dostumuzu Beren Saat veya Recep İvedik seviyesine düşüren, "İkinci Yeni / İkinci Yarı" diyerek AK Parti içinde paralel parti (AKP) kurdurtmaya çalışan malum eşhas utansın, ne diyeyim.
Yazıya girerken Davutoğlu demiştim ama etraflarındakileri göz önüne alınca kafam karıştı.
Kafa karışıklığım Davutoğlu lehine sonuçlansın diye Gül'ün "İçişlerinizi düzenlemezseniz darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir" sözünü aklıma düşürdüm, fayda etmedi.
Sizin anlayacağınız kararsız kaldım.

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