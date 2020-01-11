İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nun köşe yazısının o kesiti:



Davutoğlu neye tepki vereceğini bile şaşırmış.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, Libya'ya asker göndermemiz üzerine, "Ortadoğu bataklığına tüm gövdemizle saplandık" deyince fırsat bu fırsat deyip eski günlerdeki gibi kaptırıp gitsin bekledim: "O bataklık dedikleri Şam'ı Şam-ı Şerif bilmişiz , o bataklık dedikleri Ortadoğu'daki Medine'yi Kâbe bilmişiz , o bataklık dedikleri Ortadoğu'daki Bağdat'ı kardeş bilmişiz..."

Hiç değilse derin stratejik bilgisiyle Libya Ortadoğu ülkesi değil, Afrika ülkesi desin.

Baktım, "tık" yok.

TikTok'a girmişti, acaba meşgul de ondan mı, dedim.

Meğer Sibel kızımız üzerinden (zıpırların ifadesiyle) "duyar kasmakla" meşgulmüş.







Hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı zorlayıcı politikalar yüzünden intihar etmişmiş. (Sibel kızımızın ailesi gerçeği bütün çıplaklığıyla açıkladı, şimdi ne yapacak bilemiyorum?)

Davutoğlu dostumuzu Beren Saat veya Recep İvedik seviyesine düşüren, "İkinci Yeni / İkinci Yarı" diyerek AK Parti içinde paralel parti (AKP) kurdurtmaya çalışan malum eşhas utansın, ne diyeyim.

Yazıya girerken Davutoğlu demiştim ama etraflarındakileri göz önüne alınca kafam karıştı.

Kafa karışıklığım Davutoğlu lehine sonuçlansın diye Gül'ün "İçişlerinizi düzenlemezseniz darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir" sözünü aklıma düşürdüm, fayda etmedi.

Sizin anlayacağınız kararsız kaldım.



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