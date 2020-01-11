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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 10:39

Son dakika haberi: 'de korkutan

Son dakika haberi... 'de bulunan bir işyerinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


'de bulunan bir işyerinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


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