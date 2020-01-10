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  • 10.01.2020 17:52
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 18:09

hazımsızlığı 'lileri rezil etti! 'den komik yorum: "'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek"

Boğaz ticaretini olumlu yönde etkileyecek ve ları da engelleyecek olan projesini dünyanın gündemindeyken 'li isimler mega projeyi hala sindiremedi. Proje aleyhine düzenlenen bir çalıştayda konuşan CHP'li Milletvekili , Kanal İstanbul'u eleştireyim derken rezil oldu. Şeker, "İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul hazımsızlığı CHP'lileri rezil etti

Dünyanın kıskanarak baktığı ve Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği proje , 'lilerin uykularını kaçırmaya devam ediyor. Yapılan her büyük projeye karşı çıkan CHP, bugün yine bir skandala imza attı.

Kanal aleyhine düzenlenen bir çalıştayda konuşan CHP'li , projeyi eleştireceğim derken rezil oldu.

"KİMYASAL OLARAK HADIM EDECEK"
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in "Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi'ni öldürmeyecek, İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" ifadelerini kullanması sosyal medyada alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar Şeker'in bu sözlerini alıntılayarak, "Tertemiz delirdiler" paylaşımlarında bulundu.

Bu açıklamaları manşetine taşıyan ODA TV de CHP'li Şeker kadar rezil oldu. Soner Yalçın'a atıfta bulunan kullanıcılar, şu paylaşımı yaptı:

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