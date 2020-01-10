Dünyanın kıskanarak baktığı ve Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği proje Kanal İstanbul, CHP'lilerin uykularını kaçırmaya devam ediyor. Yapılan her büyük projeye karşı çıkan CHP, bugün yine bir skandala imza attı.

Kanal İstanbul aleyhine düzenlenen bir çalıştayda konuşan CHP'li Ali Şeker, projeyi eleştireceğim derken rezil oldu.

"KİMYASAL OLARAK HADIM EDECEK"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in "Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi'ni öldürmeyecek, İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" ifadelerini kullanması sosyal medyada alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar Şeker'in bu sözlerini alıntılayarak, "Tertemiz delirdiler" paylaşımlarında bulundu.

Bu açıklamaları manşetine taşıyan ODA TV de CHP'li Şeker kadar rezil oldu. Soner Yalçın'a atıfta bulunan kullanıcılar, şu paylaşımı yaptı: