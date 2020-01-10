Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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