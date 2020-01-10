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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 11:50

Son dakika: 'da 'ya Kıran darbesi! Uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya Kıran darbesi

'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

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