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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:27

Son dakika: , Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü

Son dakika haberine göre , Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki ve son durumu hakkında konuşuldu.

Türkiye ile Avustralya arasında önemli görüşme!

, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki ve son durumu hakkında konuşuldu.

AVUSTRALYA'DA YANGIN FELAKETİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın yüreğini sızlatan Avusturalya'daki yangınla yoğun mücadele devam ediyor. Ölümcül yangınlarla boğuşan kıtada 6 Ocak'ta Sydney'de nihayet yağmur yağdı fakat yangın bölgelerinde kriz devam ediyor.

Avustralya'da eylül 2019'dan bu yana ölümcül yangınlar artarak sürüyor. Bölgeden yürek yakan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Yangın bölgesinde hayvanların telef olduğu görüntüler yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

Orman yangınları her yıl gerçekleşse de, 2017'den beri yükselen sıcaklıklar, düşük yağış ve kuraklık koşulları, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd'un "ulusal kıyamet" olarak adlandırdığı felaketi yarattı.

Şimdiye kadar, sadece Yeni Güney Galler'de (NSW) yaklaşık 500 milyon hayvanın öldüğü tahmin ediliyor. Bilançonun daha ağır olduğu yerel kaynaklarda iddia edilirken, kesin bilgilerin ancak yangının söndürülmesinin ardından elde edileceği bildirildi.

Ülke genelinde toplam 24 kişi öldü ve sadece Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) 2 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.

Eyalet ve federal makamlar, ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerden gelen yangın söndürme yardımlarıyla bile büyük alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar.

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