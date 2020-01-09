Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?
Avustralya, tepki çeken bir karara imza attı. Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği açıklandı. Alınan bu dehşet verici kararın ardından Avustralya'daki deve katliamına dünyadan büyük tepki yağıyor. Avustralya'nın deve katliamına bazı yabani atların da dahil edileceği iddia ediliyor.
09.01.2020 23:20
- Son Güncelleme: 09.01.2020 23:55
DİĞER GALERİLER