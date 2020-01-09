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Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Avustralya, tepki çeken bir karara imza attı. Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği açıklandı. Alınan bu dehşet verici kararın ardından Avustralya'daki deve katliamına dünyadan büyük tepki yağıyor. Avustralya'nın deve katliamına bazı yabani atların da dahil edileceği iddia ediliyor.

09.01.2020 23:20 - Son Güncelleme: 09.01.2020 23:55
Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle binlerce devenin helikopterlerden ateş açılması yoluyla itlaf edileceğinin açıklanması büyük tepki topladı.

Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Karar, Güney Avustralya eyaletinde yaşayan yerli Aborjinlerin, yerleşim alanlarını ve binalarını yabani develerin yıkıma uğratması şikayetleri üzerine alındı.

Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Bölgede artan yabani deve nüfusunu kontrol altına almak için 5 gün sürmesi beklenen itlaf operasyonunda, keskin nişancılar helikopterlerden ateş ederek 10 bin civarındaki hayvanı itlaf edecek.

Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

İtlafa bazı yabani atlar da dahil edilecek.

Avustralya'daki deve katliamına büyük tepki! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

KITADA YÜZ BİNLERCE DEVE VAR

Develer Avustralya'nın doğal hayvan nüfusu arasında değildi. 19. yüzyılda İngiltere'nin sömürgeleri olan Hindistan, Afganistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinden gelip buraya yerleşenlerle getirildiler.

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