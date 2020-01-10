Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir tebrik mesajı yayımladı.
Albayrak, mesajında "Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Albayrak, mesajında "Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim. pic.twitter.com/xx8AjgAzlK— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 10, 2020
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