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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 14:28

Bakan Albayrak'tan mesajı

Bakan Albayrak: Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim.

Bakan Albayrak'tan kutlama mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı , dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir tebrik mesajı yayımladı.

Albayrak, mesajında "Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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