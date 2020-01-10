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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24

'nde yetişen gençlerin türküsü Başkan Erdoğan'ı duygulandırdı

'nde yetişen gençlerin seslendirdiği türkü, Başkan 'ı duygulandırdı. Gençler, Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü 'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği ""nü okudu.

Başkan Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından 'nde yetişen gençleri kabul etti.

Kabulün görüntüleri Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

Gençler, Başkan Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü 'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği "Dağlıca Türküsü"nü okudu.

Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı.

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