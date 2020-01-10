Başkan Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti.

Kabulün görüntüleri Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

Gençler, Başkan Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği "Dağlıca Türküsü"nü okudu.

Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı.