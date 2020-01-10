Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Van'ın Çatak ilçesinde saat 16.24'te 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.10 16:24:50 37.9718 43.0342 5.5 -.- 3.2 3.3 TOYGA-CATAK (VAN) İlksel
2020.01.10 15:28:03 38.8338 27.2032 14.9 -.- 1.8 -.- YUNTDAGIKOSELER-(MANISA) İlksel
2020.01.10 14:42:22 39.9590 28.8027 5.4 -.- 1.3 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2020.01.10 14:28:00 39.9062 28.8622 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.01.10 14:12:34 38.7447 26.5782 5.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.10 13:48:20 36.1755 33.6813 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.01.10 12:56:50 37.1460 28.2717 16.6 -.- 1.7 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2020.01.10 12:35:43 39.4758 28.1470 8.7 -.- 1.6 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.01.10 12:21:31 39.8878 33.4448 0.0 -.- 0.8 -.- HACIBALI-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2020.01.10 12:19:12 36.2462 33.7225 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.01.10 12:08:10 37.2997 37.1268 5.0 -.- 1.5 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.01.10 11:11:36 39.5275 26.0233 10.0 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.10 11:07:23 39.2707 26.2265 6.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.10 11:02:48 39.7300 41.1972 3.6 -.- 1.3 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
2020.01.10 10:23:32 38.8360 26.6225 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.10 09:40:02 36.3900 27.1510 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.01.10 08:23:01 34.8317 25.2187 6.5 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.10 06:18:06 37.8897 29.5838 5.3 -.- 1.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.10 05:46:44 38.5397 28.2045 5.5 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
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