MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkiye’nin önü açık

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yönetim reformu olduğuna dikkat çekti: 'Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlıktır' dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yönetim reformu olduğuna dikkat çekti: 'Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlıktır' dedi.
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