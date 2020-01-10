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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkiye’nin önü açık

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yönetim reformu olduğuna dikkat çekti: "Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlıktır" dedi.

Türkiye’nin önü açık
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yönetim reformu olduğuna dikkat çekti: "Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlıktır" dedi.

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