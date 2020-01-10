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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 09:14

'li 'tan skandal atama! ’cü ’ın adamı 'ü müdür yaptı

'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen 'ın girişimleriyle Aydın Büyükşehir Belediye'sinde önce Genel Sekreter Yardımcısı daha sonra ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü olan , Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal atama!

'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen 'ın girişimleriyle Aydın Büyükşehir Belediye'sinde önce Genel Sekreter Yardımcısı daha sonra ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü olan 'e, Büyükşehir Belediye Başkanı kapılarını açtı.

Geçtiğimiz yıl Aydın'daki görevinden istifa ederek 'nin Didim İlçe Belediye Başkan aday adayı olan ancak seçilemeyen Öztürk, Yavaş tarafından Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

FETÖ'cü Erkan Karaarslan

ATAMALARI YAPIYORDU
Öztürk'ün Karaarslan'la irtibatı olduğuna ilişkin S.S. isimli bir tanık Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermişti. İfadeye göre, Öztürk dahil olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey çok sayıda ismin ataması Karaarslan sayesinde gerçekleşti.

Öztürk'ün Aydın ASKİ'de Genel Müdür olduğu dönemde Karaaslan'ın şirketi Muhkem A.Ş.'ye haksız şekilde ödeme yapıldı. Ödeme evraklarını imzalamak istemeyen personeller iddiaya göre, Öztürk tarafından Aydın'ın Buharkent, Karacadu ve Karpuzlu gibi şehir merkezine en uzak ilçelere sürüldü.


Erdoğan Öztürk

Ayrıca Karaarslan'ın Muhkem şirketine ödeme yapılmasını sağlayan dönemin Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin Canyurt şu an ASKİ Genel Müdür Yardımcısı. Canyurt sahte evrakla ödeme yaptırdığı iddiasıyla Aydın 1. 'nde yargılanıyor. Aynı davada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile birlikte FETÖ Karaaslan da sanık olarak yargılanıyor.

SABAH

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