Başkan Erdoğan'dan vicdan uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Engelliler ile Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuştu:
2002'den bugüne kadar kamuya 29 bin engelli aldık. Engelli memur sayısı, şu anda 56 bin 500'e ulaştı. Hiçbir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık.
GEÇENLERDE bir namussuz, bir alçak, kızımızın yüzüne (Berfin Özek) kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor.
KENDİ kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin.
KADINA fiziken ya da ruhen şiddet uygulayanın karşısına önce biz çıkarız biz. Aileye sahip çıkacak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz.
ZULMÜ BİTİRMEK İÇİN GİDİYORUZ
TÜRKİYE Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Çarpık zihniyet, iflas etmeye mahkumdur.
ŞU an ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek için varız. Bunun için kiminle karşı karşıya olmamız gerekiyorsa çekinmeyeceğiz.
GAZİ Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı. Çünkü oraya Türk'ün gitmesi gerekiyordu. Gazi oraya gitti. Gazi'nin şehla olan gözü oradaki şarapnel parçasından kaynaklandı.
Hatay İskenderun'da Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Genç kız, "Çektiğim acıların karşılığı bu değil" diyerek karara isyan etmişti.
MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ABD-İran krizini konuştu. Libya ve Suriye'yi de ele aldılar.
Erdoğan, 18 yılda kamu kurumlarına 19 bin engellinin alındığını söyledi.
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