Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.01.2020 12:25
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 12:29

nda kritik hafta! 10 Ocak ? ?

nda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası ikinci yargı paketi içerisinde açıklanacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi beklenen af yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, ? ? İşte 10 Ocak af yasası ile ilgili son durum...

Af yasasında son durum nedir?

Af yasası ne zaman çıkacak? TBMM'nin mesaiye başlamasına kısa bir süre kalırken, af bekleyen mahkumlar ve aileleri af yasasına kilitlendi. Gözler Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Af konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül ikinci yargı paketinin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 10 Ocak af yasası ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAf yasasında kritik hafta! 10 Ocak af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri