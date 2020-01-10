Af yasası ne zaman çıkacak? TBMM'nin mesaiye başlamasına kısa bir süre kalırken, af bekleyen mahkumlar ve aileleri af yasasına kilitlendi. Gözler Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Af konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül ikinci yargı paketinin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 10 Ocak af yasası ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...