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  • 10.01.2020 13:50
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 13:50

Son dakika: Bakan Akar, James Jeffrey'i kabul etti

Son dakika haberine göre , ABD ve ABD 'i kabul etti.

Bakan Akar'dan önemli görüşme!

, ABD'nin 'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın ABD ve James Jeffrey'i kabul ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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