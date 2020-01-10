İstanbul Boğazı'nda saat 06.30 sıralarında Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının yakınları ile buluştuğu anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Kazada denize düşen 3 balıkçının arama çalışmaları devam ediyor.