İstanbul Boğazı'nda saat 06.30 sıralarında Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının yakınları ile buluştuğu anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Kazada denize düşen 3 balıkçının arama çalışmaları devam ediyor.
Boğaz'daki gemi kazasında kaybolan 3 balıkçının yeri tespit edildi!
İstanbul Boğazı’nda Rusya’dan İzmir’e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Feci kaza Kanal İstanbul’un ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın görgü tanığı kaptan ise korku dolu anları anlattı. Kaptan, “Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kamaranın içinde kaldılar” ifadelerini kullandı. Gelen son dakika haberine göre, kaybolan 3 balıkçının yeri tespit edildi.
- FETÖ'nün finansörüne rekor ceza!
- Edirne sınır hattı FETÖ'cülerin kaçış mekanı oldu!
- Denizli'de Fatih Portakal isyanı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.