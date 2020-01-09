Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü.Bakan Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Hekim, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
"IRAK YALNIZ DEĞİLDİR"
Bakan Çavuşoğlu "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz." dedi.
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