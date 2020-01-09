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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:25

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ta Irak yalnız değildir mesajı

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, 'ta ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız." dedi.

Zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti 'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve , görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



"IRAK YALNIZ DEĞİLDİR"
Bakan Çavuşoğlu "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz." dedi.

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