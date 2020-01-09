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Kalleş saldırı: 4 asker şehit

'daki 'nde dün yol kontrolü sırasında teröristler tarafından saldırısı meydana geldi. Hain saldırı sonucunda , , Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şehit oldu.

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