Kalleş saldırı: 4 asker şehit

Suriye Resulayn'daki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde dün yol kontrolü sırasında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı meydana geldi. Hain saldırı sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şehit oldu.
- Güncel
- 09.01.2020
- Gazete
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