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Bahçeli’den tam destek

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yılı değerlendirdi: Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'nın yanında, devletin arkasındayız. Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yeni sistemle yürümeye devam edecek.

Bahçeli’den tam destek
MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yılı değerlendirdi: Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'nın yanında, devletin arkasındayız. Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yeni sistemle yürümeye devam edecek.

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