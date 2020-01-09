Bahçeli’den tam destek

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yılı değerlendirdi: Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'nın yanında, devletin arkasındayız. Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yeni sistemle yürümeye devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yılı değerlendirdi: Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'nın yanında, devletin arkasındayız. Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yeni sistemle yürümeye devam edecek.
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