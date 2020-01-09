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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2002'den bugüne kadar kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı. Hiçbir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Engellilere sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Devlet ve millet arasındaki ilişkiler tek parti döneminde, insanına tepeden bakan bir anlayış hakim oldu. Engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre 10 kat artarak 56 bin 500'e ulaştı.

SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ 55 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK

Milli gelirimizi 3 kattan fazla yükseltirken tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Yıllık bütçeyi 2 milyardan 55 milyar liraya çıkardık. Son 17 yılda tam 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk. Sosyal yardımların payını yüzde 0,3'ten, 1,2 seviyesine yükselttik.

Engellilerin yanı sıra kadınlara, çocuklara, dul ve yetimlere, şehit yakınlarına imkanlar sunduk. Engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında olması için öncelikle erişebilirlik çok önemli. Bina girişi, toplu taşıma aracına kadar her alanda kolayca yaşayabileceği alanlara sahip olmalıdır.

3 kişiye bir bilgisayar değil, hepsine bilgisayar vermeliyiz. Biz bunu başardık. Engelli ve yaşlılarımız için tüm hizmetlerin doğru tasarlanmasından geçiyor.

Belediyelerimiz başta olmak üzere sorumluluk sahibi her kurumun bu gerçeği kabul etmesi şarttır. Bunları yaşamış kardeşiniz olarak, belediyecilik yapmış olan biri olarak söylüyorum. Geldiğimde susuz bir İstanbul vardı. O konuyu çözdük. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul vardı. Biz bunu kaldırdık. HABİTAT'ın ödül verdiği İstanbul oldu.

Solunumda hava kirliliği felaketti. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hamd olsun bundan kurtulduk. 81 ili temiz hava ile karşı karşıya getirelim dedik, onu da başardık. Şimdi tüm ilçelere doğal gazı götürmek istiyoruz. Dün İstanbul'da Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği TürkAkım projesini Karadeniz'den Kıyıköy'e geçirmek için adım attık.