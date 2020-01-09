Emniyet ortaya çıkardı! DEAŞ gençleri böyle kandırmış

Konya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurdu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na elektronik posta yoluyla 'kentte DEAŞ'a militan kazandıran yapılanmanın olduğu' ihbarı geldi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ adına Konya'da faaliyet gösteren teröristlerle ile çatışma bölgelerindeki teröristler arasında yazışmalar olduğu tespit edildi. Bu yazışmalardan yola çıkan polis, 18 adrese operasyon düzenledi ve 9 şüpheliyi yakaladı.

BİLGİLER RİSALE İLE

Yeni Şafak'ın haberine göre, örgüt üyelerinin yazışmaları 'Risale' olarak kodladığı ve 'Risale'lerin genel olarak 2014-2016 yılları arasını kapsadığı tespit edildi. Konya'daki örgüt üyelerinin, elektronik posta yoluyla iletişim kurduğu çatışma bölgelerindeki teröristlere eleman kazandırma, para, malzeme ve eylem planı için yer, keşif bilgileri aktardığı öğrenildi.

SÖZDE EĞİTİM KURUMLARI

Elektronik postalarda yapılan detaylı incelemede ise farklı ilçelerde tespit edilen 9 ayrı evde ilk ve ortaokul çağlarındaki çocukların örgüte alındığı belirlendi. Çocukları ailelerinden alan örgüt üyelerinin medrese adı altındaki hücre evlerinde küçük çocukların beyinlerini yıkadıkları ortaya çıktı.

6 YILDA 300 KİŞİ

Aynı evlerde dini sohbet adı altında insanları kendilerine yakınlaştırıp örgüt ideolojisine yönelik eğitim ve sohbetler düzenlendiği de saptandı. Burada sohbete gelenlerden örgüte para toplandığı da belirlendi. Konya'dan 2014 yılından bu yana DEAŞ'a 300 kişi devşirildiği de ifade edildi.

YPG/PKK YİNE SALDI

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, hapishanelerde tuttuğu 40 DEAŞ'lı teröristi salıverdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Haseke'deki hapishanelerden 40 DEAŞ'lıyı, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından, serbest bıraktı. YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine, yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu. Örgüt, bu şekilde ABD ve diğer Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını sağlamaları için şantaj yapmaya çalışmıştı.