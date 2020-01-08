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İmamoğlu'nun larına isyan: Bu zulüm dursun

‘Her şey çok güzel olacak’ diyerek koltuğa oturan İmamoğlu, sözlerini çabuk unuttu. otopark ücretini yüzde 280 artıran , ‘Güncelleme yaptık’ dedi. Servis şoförü vatandaş, ‘Önce 8 liradan 10’a, yeni yılla 38’e çıkardılar. Bu zulüm dursun’ diye isyan etti.

Cebimize 'park' etti
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hizmetten çok zamla anılmaya başlandı. Vatandaşın zaruri ihtiyaçları olan ekmek, su ve ulaşım ile başlayan furyasına son olarak ücretlerindeki artış katıldı. Yüzde 300'leri bulan zamlar vatandaşı çileden çıkardı. 10 liralık otopark ücretinin yeni yılla birlikte 4 kat artıp 38 lira olduğunu gören vatandaş, zamma itiraz edip Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu. 'nın cevabı vatandaşı bir kez daha şoke etti.



bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa vatandaşa, "Fiyat güncellemesi yapıldı" mesajını gönderdi. Gazetemizi arayan okuyucumuz, 6 yıldır Fatih'teki Ragıp Gümüşpala Otoparkı'na park ettiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bizler 12 servis şoförüyüz. 4-5 ay önce günlük 8 lira olan otopark ücretimizi 10 liraya çıkardılar. Yeni yıl ile birlikte de 38 liraya yükselttiler. Ekmek paramıza göz diktiler. Bu zulme dur denilmeli."

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