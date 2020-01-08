CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hizmetten çok zamla anılmaya başlandı. Vatandaşın zaruri ihtiyaçları olan ekmek, su ve ulaşım ile başlayan zam furyasına son olarak İSPARK ücretlerindeki artış katıldı. Yüzde 300'leri bulan zamlar vatandaşı çileden çıkardı. 10 liralık otopark ücretinin yeni yılla birlikte 4 kat artıp 38 lira olduğunu gören vatandaş, zamma itiraz edip Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu. Beyaz Masa'nın cevabı vatandaşı bir kez daha şoke etti.
İBB bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa vatandaşa, "Fiyat güncellemesi yapıldı" mesajını gönderdi. Gazetemizi arayan okuyucumuz, 6 yıldır Fatih'teki Ragıp Gümüşpala Otoparkı'na park ettiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bizler 12 servis şoförüyüz. 4-5 ay önce günlük 8 lira olan otopark ücretimizi 10 liraya çıkardılar. Yeni yıl ile birlikte de 38 liraya yükselttiler. Ekmek paramıza göz diktiler. Bu zulme dur denilmeli."
İBB bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa vatandaşa, "Fiyat güncellemesi yapıldı" mesajını gönderdi. Gazetemizi arayan okuyucumuz, 6 yıldır Fatih'teki Ragıp Gümüşpala Otoparkı'na park ettiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bizler 12 servis şoförüyüz. 4-5 ay önce günlük 8 lira olan otopark ücretimizi 10 liraya çıkardılar. Yeni yıl ile birlikte de 38 liraya yükselttiler. Ekmek paramıza göz diktiler. Bu zulme dur denilmeli."
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