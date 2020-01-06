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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 19:05

MSB açıkladı! " Harekat bölgesinde etkisiz hale getirildi"

, bölgesinde /’li teröristlerce uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış ’nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! Etkisiz hale getirildi
, bölgesinde /'li teröristlerce uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış 'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."



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